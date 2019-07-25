«Барселона» нашла альтернативу Алабе в «Бетисе» - Советский спорт
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25 июля 2019 18:32ФутболГичунцев Артур

«Барселона» нашла альтернативу Алабе в «Бетисе»

Об этом сообщает Cadena Cope.

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера защитника «Баварии» Давида Алабы.

Согласно источнику, каталонцы ведут переговоры с «Бетисом» о трансфере Хуниора Фирпо.

Отмечается, что в качестве запасного варианта чемпион Испании рассматривает защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса.

Ранее сообщалось, мюнхенский клуб пытался обменять Алабду на полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Сине-гранатовые ответили отказом, поскольку хотят включить его в сделку по возвращению Неймара

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