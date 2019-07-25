Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны» (фото) - Советский спорт
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25 июля 2019 19:11ФутболГичунцев Артур

Клюйверт стал новым директором академии «Барселоны» (фото)

Ранее голландец покинул тренерский штаб сборной Камеруна.

Сегодня, 25 июля, «Барселона» объявила о назначении Патрика Клюйверта на должность директора клубной академии.

«Очень рад вернуться домой. Хочу поскорее приступить к работе. Это новый этап в моей карьере. Моя задача – сделать «Барселону» одним из лучших клубов мира», – заявил Клюйверт клубной пресс-службе.

Напомним, форвард выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2004 год. Он провел в составе «Барселоны» 259 матчей, забил 123 гола и отдал 59 голевых передач.

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