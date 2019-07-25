«Арсенал» выкупил у «Сент-Этьена» французского защитника Салиба

Лондонский «Арсенал» объявил о договоренности с руководством «Сент-Этьена» по трансферу 18-летнего защитника Вильяма Салиба.
Отмечается, что французский футболист присоединится к «пушкарям» летом 2020 года. Сезон-2019/20 он проведет в лиге 1 на правах аренды. О других деталях сделки не уточняется.
Добавим, Салиба начал выступление за первую команду «Сент-Этьена» в 2018 году. За это время он провел 19 матчей.
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