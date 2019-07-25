Фабрегас лишен водительских прав за превышение скорости

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports, Испанский футболист передвигался на автомобиле по улицам Лондона со скоростью 68 миль в час (109 км в час) при допустимом максимуме в 40 миль в час (64 км в час).
Отмечается, что одноклубник российского полузащитника Александра Головина также оштрафован на £750.
Напомним, что Фабрегас перешел в «Монако» по просьбе главного тренера Тьерри Анри. Сейчас командой руководит Леонарду Жардим, а француз был отправлен в отставку.
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