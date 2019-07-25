Фабрегас лишен водительских прав за превышение скорости Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас лишен водительских прав за превышение скорости.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports, Испанский футболист передвигался на автомобиле по улицам Лондона со скоростью 68 миль в час (109 км в час) при допустимом максимуме в 40 миль в час (64 км в час).

Отмечается, что одноклубник российского полузащитника Александра Головина также оштрафован на £750.

Напомним, что Фабрегас перешел в «Монако» по просьбе главного тренера Тьерри Анри. Сейчас командой руководит Леонарду Жардим, а француз был отправлен в отставку.