Источник: Агент Хамеса прилетел в Италию на переговоры с «Наполи» - Советский спорт
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25 июля 2019 20:07ФутболГичунцев Артур

Источник: Агент Хамеса прилетел в Италию на переговоры с «Наполи»

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Атлетико».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

Сегодня, 25 июля, его агент, Жорже Мендеш, прибыл в Италию, где проведет встречу с руководством «Наполи».

Ожидается, что представитель колумбийца хочет выслушать предложение клуба, а также обсудить возможные варианты по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует за своего футболиста 50 млн евро. «Наполи» не устраивают эти условия. Клуб надеется арендовать Хамеса с правом последующего выкупа.

Добавим, что полузащитник был выставлен на продажу из-за непростых отношений с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

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