Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Габала» и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87).
Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский «Вентспилс» на своем поле разгромил мальтийскую «Гзиру» со счетом 4:0.
Добавим, что ответные встречи состоятся 1 августа.
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