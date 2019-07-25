Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги Европы - Советский спорт
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25 июля 2019 20:13Футбол

Тбилисское «Динамо» обыграло «Габалу» в отборочном матче Лиги Европы

Футболисты тбилисского «Динамо» на выезде победили на выезде азербайджанскую «Габалу» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Габала» и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинского клуба. У тбилисской команды голами отметились Леван Куталия (41-я минута) и Арфанг Даффе (87).

Еще в одном матче квалификационного этапа латвийский «Вентспилс» на своем поле разгромил мальтийскую «Гзиру» со счетом 4:0.

Добавим, что ответные встречи состоятся 1 августа.

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