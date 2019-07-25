Хави: Уверен, что Неймар принесет пользу «Барселоне» Бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном возвращении на «Камп Ноу» форварда «ПСЖ» Неймара.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения футбола, то Неймар – великолепный игрок. Его выступление впечатляет. Я играл с ним и знаю, что это трудолюбивый парень.

Он многое дал «Барселоне», но именно клуб будет решать вопрос о его возвращении. Я лишь хочу, чтобы команда добивалась успеха. С другой стороны, я уверен, что Неймар принесет пользу. Я хочу, чтобы он вернулся», – заявил Хави для издания Marca.

Ранее бразилец заявил о желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону». Согласно СМИ, игрок готов пойти на понижение зарплаты и принести извинения за свой уход в 2017 году.