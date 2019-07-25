Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» сыграть вничью в квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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25 июля 2019 22:13ФутболГичунцев Артур

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» сыграть вничью в квалификации Лиги Европы

Ранее сообщалось, что российский футболист может перейти в один из московских клубов.

Сегодня, 25 июля, состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Противостояние «Млады Болеслав» (Чехия) и «Ордабасы» (Казахстана» завершилось вничью. В составе хозяев отличился нападающий сборной России Николай Комличенко.

В других матчах солигорский «Шахтер» обыграл датский «Эсбьерг», немецкий «Айнтрахт» победил эстонскую «Флору», а армянский «Алашкерт» уступил румынскому клубу «Стяуа».

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Первые матчи

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Казахстан) – 1:1 (1:1)

Голы: Комличенко, 45+2 – Механович, 21.

«Алашкерт» (Армения) – «Стяуа» (Румыния) – 0:3 (0:0)

Голы: Тэнасе, 60; Кристя, 68; Коман, 82.

«Шахтер» Солигорск (Белоруссия) – «Эсбьерг» (Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: Бакай, 5; Рыбак, 55.

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