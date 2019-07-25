СМИ: Форвард сборной Алжира близок к переходу в ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Параду» Закария Найджи с большой долей вероятности продолжит карьеру в РПЛ.
Согласно источнику, форвард договорился о трансфере в московский ЦСКА, который заплатит за его переход два млн евро.
Отмечается, что в ближайшее время 24-летний игрок отправится в расположение армейцев.
В минувшем сезоне чемпионата Алжира футболист провел 33 матча, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач, став лучшим бомбардиров национального первенства.
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