Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поблагодарил болельщиков за внимание после товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», где он получил разрыв крестообразной связки колена.
«Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться с трудностями. Сердечное спасибо всем. Скоро увидимся», – написал Асенсио в своем Twitter.
По слухам, из-за травмы 23-летнего футболиста «Реал» может отказаться от продажи Хамеса Родригеса, которым интересуются «Атлетико» и «Наполи».
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