Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться - Советский спорт
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25 июля 2019 23:19ФутболГичунцев Артур

Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться

Испанец получил серьезную травму и перенесет операцию.

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поблагодарил болельщиков за внимание после товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», где он получил разрыв крестообразной связки колена.

«Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться с трудностями. Сердечное спасибо всем. Скоро увидимся», – написал Асенсио в своем Twitter.

По слухам, из-за травмы 23-летнего футболиста «Реал» может отказаться от продажи Хамеса Родригеса, которым интересуются «Атлетико» и «Наполи».

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