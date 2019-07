Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поблагодарил болельщиков за внимание после товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», где он получил разрыв крестообразной связки колена.

«Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться с трудностями. Сердечное спасибо всем. Скоро увидимся», – написал Асенсио в своем Twitter.

По слухам, из-за травмы 23-летнего футболиста «Реал» может отказаться от продажи Хамеса Родригеса, которым интересуются «Атлетико» и «Наполи».

Your messages of support and loving gestures give me even more strength to face this challenge.

Heartfelt thanks to all of you for your support.

See you soon ⚽. pic.twitter.com/890yEGbJfK