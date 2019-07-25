Источник: «Спартак» отправил Ломовицкого в тульский «Арсенал»

Российский полузащитник Александр Ломовицкий продолжит карьеру в тульском «Арсенале».
Согласно источнику, он перебрался в команду Игоря Черевченко на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.
Отмечается, что «Спартак» вернет своего воспитанника летом 2020 года. Клуб не стал включать в сделку пункт об обязательном выкупе 21-летнего хавбека.
Ломовицкий, который также имел предложение от «Рубина», провел в минувшем сезоне 26 матчей и отдал один голевой пас.
Что касается «Арсенала», то «оружейники» ведут борьбу за выход на групповой этап Лиги Европы.
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