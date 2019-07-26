Озил и Колашинац отбились от вооруженного нападения Лондоне (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июля 2019 01:51ФутболГичунцев Артур

Озил и Колашинац отбились от вооруженного нападения Лондоне (видео)

Об этом сообщает Daily Mail.

Хавбек сборной Германии Месут Озил, а также его партнер по «Арсеналу» Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона.

Согласно источнику, группа неизвестных, вооруженных ножами, пыталась ограбить игроков, однако, те устроили злоумышленникам самый настоящий отпор.

Отмечается, что боснийский защитник выбежал из автомобиля Озила и вступил в драку с одним из нападавших. Немец, в свою очередь, отправился за помощью в ресторан Likya. Сотрудники заведения не смогли отказать и прибыли на место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе «Арсенала», игрокам ничто не угрожает.

10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
24/07 13:00Футбол
Сергей Хусаинов: Допускаю, что судьи делают ставки на свои матчи в РПЛВ пресс-центре «Советского спорта» побывал один из самых авторитетных российских арбитров. В свете последних судейских скандалов в премьер-лиге визит любящего рубить правду-матку специалиста оказался весьма кстати.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
24/07 22:00Футбол
Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игруКвартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
25/07 12:15Футбол
Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
25/07 11:45Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
25/07 10:00Футбол
Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидениюЗнаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
25/07 16:30Футбол
Деньги есть: «Краснодар» провел самую дорогую сделку в истории клубаКонтракт с «быками» подписал французский полузащитник Реми Кабелла. Его купили за 12 миллионов евро.
24/07 18:45Футбол
«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке«Арсенал» станет 28-й по счету командой, которая представит Россию в еврокубках.
22/07 21:30Хоккей
«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
Новости
01:51 Футбол Озил и Колашинац отбились от вооруженного нападения Лондоне (видео)
01:29 Футбол «Бока Хунирос» объявила о переходе Де Росси (видео)
01:08 Футбол Игорь Шалимов: Кононов – дебил, ходит на кладбище и поздравляет Черенкова
00:45 Футбол Андрей Аршавин: «Нефтчи» лучше атаковал, у «Арсенала» игра не получилась
00:12 Футбол Михаил Левашов – о матче с «Нефтчи»: Нам почему-то не хватило концентрации
23:48 Футбол Источник: «Спартак» отправил Ломовицкого в тульский «Арсенал»
23:29 Футбол Неймар и Кимпембе пропустят матч с миланским «Интером»
23:25 Футбол Игорь Черевченко: Проиграли по делу, но есть вторая игра
23:19 Футбол Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться
23:04 Главный тренер «Нефтчи»: Было бы большой ошибкой думать, что мы уже прошли «Арсенал»
22:55 Футбол Игорь Черевченко: «Нефтчи» сыграл здорово, сидел на пятках у наших игроков
22:47 Футбол Тренер «Нефтчи»: У «Арсенала» есть душа, это очень хороший коллектив
22:39 Футбол СМИ: Форвард сборной Алжира близок к переходу в ЦСКА
22:13 Футбол Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» сыграть вничью в квалификации Лиги Европы
21:55 Футбол «Арсенал» потерпел поражение от азербайджанского клуба в квалификации Лиги Европы
21:40 Футбол Николай Кипиани: Жемалетдинов хорошо отзывался о «Рубине»
21:21 Футбол Хави: Уверен, что Неймар принесет пользу «Барселоне»
21:02 Бокс «Я не хочу брать этот чек». Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
20:51 Футбол Наингголан получил предложение от «Зенита»
20:43 Футбол «Шериф» в гостях обыграл «Партизани» в отборочном матче Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика