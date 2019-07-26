Озил и Колашинац отбились от вооруженного нападения Лондоне (видео)

Хавбек сборной Германии Месут Озил, а также его партнер по «Арсеналу» Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению на севере Лондона.
Согласно источнику, группа неизвестных, вооруженных ножами, пыталась ограбить игроков, однако, те устроили злоумышленникам самый настоящий отпор.
Отмечается, что боснийский защитник выбежал из автомобиля Озила и вступил в драку с одним из нападавших. Немец, в свою очередь, отправился за помощью в ресторан Likya. Сотрудники заведения не смогли отказать и прибыли на место происшествия.
Как сообщили в пресс-службе «Арсенала», игрокам ничто не угрожает.
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