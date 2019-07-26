«Барселона» может продать Видаля или Ракитича

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Marca.
После подписания контракта с голландцем Френки де Йонгом в команде стало девять игроков на три позиции в центре поля, что, по мнению руководства, слишком много. В этой связи каталонцы намерены продать, по крайней мере, одного полузащитника, что в то же время позволит выручить деньги на возможное возвращение форварда «ПСЖ» Неймара.
На 32-летнего Видаля претендует «Интер», который рассчитывает продать бельгийца Раджу Наингголана. Полузащитник сборной Чили провел в «Барселоне» один сезон и в 53 матчах забил три гола и сделал семь результативных передач.
В свою очередь 31-летний Ракитич не хочет уходить из «Барселоны» в связи с уверенностью, что будет иметь стабильное место в стартовом составе команды.
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