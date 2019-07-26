Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи» - Советский спорт
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26 июля 2019 10:35ФутболЛипкин Антон

Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»

Вице-чемпион Азербайджана победил в Туле в Лиге Европы.

Капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0) на стадионе «Центральный» в Туле высказался о сопернике.

«Мы старались не дать им играть в их любимый футбол, а это контроль мяча, быстрые атаки, – приводит Azerisport.com слова 27-летнего Махмудова. – Старались высоко прессинговать.

«Арсенал» сыграл так, как мы позволили им. Теперь мы должны сыграть еще лучше. Дома будет сложнее. «Арсенал» будет мотивированным».

Напомним, «Нефтчи» одержал победу благодаря единственному голу бразильца Дарио Федерико.

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. Начало – 20:00 (мск).

Махмудов выступал в России за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию». Он играл за юношеские и молодежную сборные России, а в 2016 году дебютировал в национальной команде Азербайджана.

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