Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд» Голландец провел три сезона в «Суонси».

Полузащитник Лерой Фер стал игроком «Фейеноорда», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний голландец подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Воспитанник «Фейеноорда» играл за команду до 2011 года. После этого в его карьере были «Твенте» (2011-2013), «Норвич» (2013-2014), «КПР» (2014-2016) и «Суонси» (2016-2019). В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах чемпионшипа и Кубка Англии, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» занял третье место в чемпионате Голландии и в августе начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В составе сборной Голландии на счету центрального полузащитника один гол в 11 матчах.

Ранее сообщалось о том, что на Фера претендует «Локомотив».