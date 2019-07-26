Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд» - Советский спорт
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26 июля 2019 11:22ФутболЛипкин Антон

Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»

Голландец провел три сезона в «Суонси».

Полузащитник Лерой Фер стал игроком «Фейеноорда», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний голландец подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Воспитанник «Фейеноорда» играл за команду до 2011 года. После этого в его карьере были «Твенте» (2011-2013), «Норвич» (2013-2014), «КПР» (2014-2016) и «Суонси» (2016-2019). В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах чемпионшипа и Кубка Англии, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» занял третье место в чемпионате Голландии и в августе начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В составе сборной Голландии на счету центрального полузащитника один гол в 11 матчах.

Ранее сообщалось о том, что на Фера претендует «Локомотив».

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