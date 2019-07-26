Миранда имеет предложение от «Цзянсу Сунин»

Защитник «Интера» Миранда может продолжить карьеру в «Цзянсу Сунин», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
34-летний бразилец выступает за «нерадзурри» с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах и лишь 14 – в серии A. Всего за четыре года в «Интере» Миранда провел 121 матч, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Ранее он также играл в Европе за «Сошо» и «Атлетико».
Отметим, что «Цзянсу Сунин» принадлежит холдингу Suning Group, который с 2016 года владеет контрольным пакетом акций «Интера».
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