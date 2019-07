«Нефтчи» – «Арсеналу»: Приезжайте в Баку и не забудьте про пряники

«Нефтчи» оставил сообщение «Арсеналу» после первого матча команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.

«А вы говорили, что мы просто будем пить чай. Ну что ж, приезжайте в Баку. Счет с нас. Не забудьте о пряниках», – говорится в сообщении.

You said we gonna drink some tea.

Ok, come to Baku, we've got the bill :)

Don't forget about «pryaniks». :)