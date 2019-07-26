«Нефтчи» – «Арсеналу»: Приезжайте в Баку и не забудьте про пряники Вице-чемпионы Азербайджана обратились к тульскому клубу в твиттере.

«Нефтчи» оставил сообщение «Арсеналу» после первого матча команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.

«А вы говорили, что мы просто будем пить чай. Ну что ж, приезжайте в Баку. Счет с нас. Не забудьте о пряниках», – говорится в сообщении.

You said we gonna drink some tea.

Ok, come to Baku, we've got the bill :)

Don't forget about «pryaniks». :) — Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) July 25, 2019

Напомним, перед игрой «Нефтчи» спросил у «Арсенала», стоит ли привозить в Тулу свой самовар, на что получил ответ: «Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим».

Напомним, накануне «Нефтчи» победил в Туле (1:0) благодаря голу бразильца Дарио Федерико.

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.