«Нефтчи» – «Арсеналу»: Приезжайте в Баку и не забудьте про пряники

«Нефтчи» оставил сообщение «Арсеналу» после первого матча команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.
«А вы говорили, что мы просто будем пить чай. Ну что ж, приезжайте в Баку. Счет с нас. Не забудьте о пряниках», – говорится в сообщении.
Напомним, перед игрой «Нефтчи» спросил у «Арсенала», стоит ли привозить в Тулу свой самовар, на что получил ответ: «Берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим».
Напомним, накануне «Нефтчи» победил в Туле (1:0) благодаря голу бразильца Дарио Федерико.
Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.
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