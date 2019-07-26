«Рубин» сделал предложение Самедову Полузащитник может подписать однолетний контракт.

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Metaratings.

35-летний игрок и его представители уже прибыли в Казань, где обсуждают с клубом условия личного контракта.

Изначально «Рубин» планировал взять в аренду полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, однако после того, как 21-летний игрок выбрал «Арсенал», сделал предложение Самедову подписать однолетний контракт.

Напомним, в 2017 году Самедов вернулся в «Спартак» и провел в команде два года. В начале января красно-белые объявили о расторжении контракта с игроком, после чего до конца прошлого сезона он выступал в «Крыльях Советов».