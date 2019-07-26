Сергей Балахнин: Инвестиции Басты в СКА – это в чистом виде меценатство

Бывший игрок СКА Сергей Балахнин высказался о решении музыканта Василия Вакуленко, известного как Баста, стать инвестором ростовского СКА.
«На такой проект нет государственных денег, это точно, – приводит «Собеседник» слова Балахнина. – Их надо немало. Хватит разве что у частного инвестора.
Но я не представляю, чем он может руководствоваться. Ведь это не инвестиции, которые можно отбить, это в чистом виде меценатство».
В июле стало известно о том, что несколько инвесторов во главе с Вакуленко намерены развивать СКА и вывести клуб в премьер-лигу.
В нынешнем сезоне СКА выступает в группе «Юг» второго дивизиона и после двух туров занимает седьмое место.
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