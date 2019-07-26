«Арсенал» арендовал Ломовицкого - Советский спорт
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26 июля 2019 15:27ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» арендовал Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» подписал контракт до конца года.

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкого продолжит карьеру на правах аренды в «Арсенале», сообщает Metaratings.

В среду 21-летний игрок подписал контракт с тульским клубом, рассчитанный до конца сезона. По условиям сделки, у «Арсенала» не будет права выкупа игрока, пункта о досрочном возвращении из аренды также не предусмотрено.

Отметим, что изначально Ломовицкий должен был уйти в аренду в «Рубин», однако остановил свой выбор на «Арсенале» из-за участия команды в еврокубках. Накануне «Арсенал» проиграл «Нефтчи» (0:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

«Арсенал» будет платить Ломовицкому не всю зарплату, часть суммы закроет «Спартак».

Напомним, Ломовицкий дебютировал в «Спартаке» 28 июля 2018 года в матче с «Оренбургом» (1:0). За год он провел за команду 25 матчей и сделал одну результативную передачу.

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