«Спартак» готовит предложение по трансферу капитана голландского АЗ

Как сообщает AD, после разрыва сделки с хавбеком ПСВ Гастоном Перейро решил возобновить переговоры по трансферу атакующего полузащитника АЗ Гусу Тилю. Руководство российского клуба сообщило АЗ, что в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу 21-летнего капитана команды.
По информации голландской газеты, в «Спартаке» уже некоторое время следят за полузащитником и видят в нем игрока, который может претендовать на важную роль в команде.
Как отмечает издание, переход Тиля будет серьезной потерей для АЗ, потому трансфер полузащитника дорого обойдется «Спартаку».
Добавим, что Тил является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.
В прошлый сезон Тил провел в роли капитана АЗ и провел за команду 39 встреч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.
Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 6 миллионов евро.
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