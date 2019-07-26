«Спартак» готовит предложение по трансферу капитана голландского АЗ - Советский спорт
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26 июля 2019 16:26Футбол

«Спартак» готовит предложение по трансферу капитана голландского АЗ

«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику голландского клуба АЗ Гусу Тилю.

Как сообщает AD, после разрыва сделки с хавбеком ПСВ Гастоном Перейро решил возобновить переговоры по трансферу атакующего полузащитника АЗ Гусу Тилю. Руководство российского клуба сообщило АЗ, что в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу 21-летнего капитана команды.

По информации голландской газеты, в «Спартаке» уже некоторое время следят за полузащитником и видят в нем игрока, который может претендовать на важную роль в команде.

Как отмечает издание, переход Тиля будет серьезной потерей для АЗ, потому трансфер полузащитника дорого обойдется «Спартаку».

Добавим, что Тил является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

В прошлый сезон Тил провел в роли капитана АЗ и провел за команду 39 встреч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.

Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 6 миллионов евро.

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