Капитан «АЗ Алкмар» положительно относится к переходу в «Спартак»

По информации De Telegraaf, капитан АЗ положительно относится к переходу в российскую премьер-лигу.
Как сообщает издание, в «Спартаке» он сможет заработать сумму в несколько раз превышающую зарплату в АЗ, где потолок составляет 350 тысяч евро.
«Я сказал руководству АЗ, что хотел бы сделать этот шаг», - ответил Тил, когда его спросили про возможный переход в российский клуб.
Отмечается, что представители полузащитника уже провели экстренную встречу с руководством клуба и попросили помочь в осуществлении этого трансфера.
Ранее стало известно, что «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику голландской команды. Руководство московского клуба сообщило АЗ, что в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу 21-летнего капитана команды.
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