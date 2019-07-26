Капитан «АЗ Алкмар» положительно относится к переходу в «Спартак» Атакующий полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак».

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По информации De Telegraaf, капитан АЗ положительно относится к переходу в российскую премьер-лигу.

Как сообщает издание, в «Спартаке» он сможет заработать сумму в несколько раз превышающую зарплату в АЗ, где потолок составляет 350 тысяч евро.

«Я сказал руководству АЗ, что хотел бы сделать этот шаг», - ответил Тил, когда его спросили про возможный переход в российский клуб.

Отмечается, что представители полузащитника уже провели экстренную встречу с руководством клуба и попросили помочь в осуществлении этого трансфера.

Ранее стало известно, что «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику голландской команды. Руководство московского клуба сообщило АЗ, что в ближайшее время планирует сделать предложение по трансферу 21-летнего капитана команды.