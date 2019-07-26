«Спартак» предложил 10 миллионов евро за трансфер Тила, но получил отказ

Как сообщает газета De Telegraaf, российский клуб предложил за переход капитана АЗ 10 миллионов евро, однако руководству АЗ не устроило эта сумма.
Отмечается, что переговоры по трансферу 21-летнего атакующего полузащитника продолжаются.
Ранее сообщалось, что сам Тил положительно отнесся к возможному переходу в российский клуб, а представители игрока уже провели встречу с руководством голландского клуба.
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