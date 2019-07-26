«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги

В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81).
Отметим, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.
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