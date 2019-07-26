«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги - Советский спорт
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26 июля 2019 18:30Футбол

«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги

Футболисты «Ювентуса» в товарищеском матче сыграли вничью со сборной звезд К-лиги – 3:3.

В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81).

Отметим, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.

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