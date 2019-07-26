Руководство «Реала» уверено в подписании Погба этим летом - Советский спорт
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26 июля 2019 18:51Футбол

Руководство «Реала» уверено в подписании Погба этим летом

«Реал» уверен в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники близкие к испанскому клубу, руководство мадридской команды уверено в том, что сможет найти компромисс по трансферу 26-летнего француза этим летом. При этом отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать хавбека менее чем за 180 миллионов евро.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил главному тренеру команды Зинедину Зидану, что будет сложно приобрести Погба в текущее трансферное окно, так как 300 миллионов евро, уже потраченные на новых игроков, плюс заработная плата Погба, делают еще одну крупную сделку маловероятной.

Добавим, что действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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