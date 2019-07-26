Макс Крузе: Ради «Фенербахче» отказался от перехода в «Ливерпуль»

- В течении трансферного окна я получил много предложений, и одно из них было от «Ливерпуля». Но я решил присоединиться к «Фенербахче», поскольку верил, что буду там очень счастлив, - приводит слова Крузе Goal со ссылкой на beIN Sports.
Напомним, что Крузе перешел в «Фенербахче» первого июля на правах свободного агента. В прошлом сезоне Крузе провел 36 матчей за «Вердер» во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и 14 результативных передач.
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