Маурицио Сарри: Теперь «Ювентус» сможет сосредоточиться на тренировках Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничью в товарищеском матче со сборной звезд южнокорейской лиги (3:3).

- На данный момент, действительно, слишком рано подводить итоги матча, учитывая, что на поле появилось так много игроков.

Этим вечером мы дали сыграть сразу нескольким молодым футболистам, которые были готовы подняться в основную команду. Криштиану Роналду очень устал, поэтому мы решили дать ему отдохнут.

Теперь у нас в календаре 10 дней без игр, поэтому мы сможем сосредоточиться на хорошей на тренировках, - приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на JTV.