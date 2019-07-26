Дмитрий Тарасов: Немножко шокирован новостями, якобы скрываюсь от долга

«Всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима. Я был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь! Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не мог сделать перевод.
Поэтому в ближайшее время, сразу после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте - такое вранье, смешно просто. От и до вранье. А с Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», - рассказал Тарасов в своем видеосообщение, которое опубликовано в официальном аккаунте футболиста в Instagram.
«Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя. P. S. Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам», - подписал видео полузащитник.
Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил о том, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу уплате алиментов своей бывшей супруге Оксане.
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». «Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Анатолий Бышовец: После смерти Танича на домашние матчи ЦСКА не хожуРазговор с заслуженным тренером СССР начался с его ожиданий от столичного дерби ЦСКА – «Локомотив», а потом перетек к теме шансов для молодежи и отношениям Дениса Глушакова с Массимо Каррерой. «Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России. «Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам. «Спартак» проиграет, или Кто играет в истомную скуку. Колонка КушанашвилиОтар Кушанашвили – о «Спартаке». «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидениюЗнаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это прощеЛучшая женщина-арбитр России рассказала о работе на завершившемся недавно во Франции чемпионате мира, памятной медали ФИФА и своей заветной мечте. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. «Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон. Первый гол Чалова или первый «сухарь» Гилерме? Интриги 3-го тура РПЛРассказываем о том, что ждать от матчей третьего тура российской премьер-лиги. Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. «Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.