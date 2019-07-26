Дмитрий Тарасов: Немножко шокирован новостями, якобы скрываюсь от долга - Советский спорт
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26 июля 2019 21:23Футбол

Дмитрий Тарасов: Немножко шокирован новостями, якобы скрываюсь от долга

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов – об информации, что он не выплатил долг по алиментам своей бывшей супруге.

«Всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима. Я был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь! Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не мог сделать перевод.

Поэтому в ближайшее время, сразу после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте - такое вранье, смешно просто. От и до вранье. А с Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера», - рассказал Тарасов в своем видеосообщение, которое опубликовано в официальном аккаунте футболиста в Instagram.

«Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя. P. S. Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам», - подписал видео полузащитник.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил о том, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу уплате алиментов своей бывшей супруге Оксане.

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