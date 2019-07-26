«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао - Советский спорт
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26 июля 2019 23:16Футбол

«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао

Форвард «Лилля» Рафаэль Леао близок к переходу в «Милан».

Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.

Отмечается, что за трансфер 20-летнего форварда «Милану» придется заплатить 35 миллионов евро.

Напомним, что Леао перешел в «Лилль» летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента. С тех пор нападающий провел 26 матчей за французскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и две результативные передачи.

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