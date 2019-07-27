«Атлетико» разгромил «Реал», забив семь голов

«Атлетико» крупно победил «Реал» (7:3) в матче Международного кубка чемпионов на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.
Покер в ворота «Реала» оформил форвард Диего Коста, который на 65-й минуте был удален вместе с защитником соперника Даниэлем Карвахалем. По голу также забили португалец Жоау Фелиш, аргентинец Анхель Корреа и полузащитник Витоло.
В составе «Реала» отличились защитник Начо Фернандес, француз Карим Бензема, реализовавший пенальти, и защитник Хави Эрнандес Каррера.
Таким образом, «Реал» завершил выступление в Международном кубке чемпионов. Ранее команда проиграла «Баварии» (1:3) и победила «Арсенал» (2:2, по пенальти – 3:2).
«Атлетико», до этого обыгравший «Гвадалахару» (0:0, по пенальти – 5:4), проведет еще один матч – 10 августа с «Ювентусом» в Стокгольме.
Ист-Рутерфорд (США)
Международный кубок чемпионов
«Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания) – 3:7 (0:5)
Голы: Начо, 59. Бензема, 85, с пенальти. Хави, 89 – Диего Коста, 1, 28, 45, 51. Жоау Феликс, 8. Корреа, 19. Витоло, 70.
Удаления: Даниэль Карвахаль, 65 – Диего Коста, 65.