«Атлетико» разгромил «Реал», забив семь голов - Советский спорт
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27 июля 2019 07:56ФутболЛипкин Антон

«Атлетико» разгромил «Реал», забив семь голов

Покер на счету Косты.

«Атлетико» крупно победил «Реал» (7:3) в матче Международного кубка чемпионов на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.

Покер в ворота «Реала» оформил форвард Диего Коста, который на 65-й минуте был удален вместе с защитником соперника Даниэлем Карвахалем. По голу также забили португалец Жоау Фелиш, аргентинец Анхель Корреа и полузащитник Витоло.

В составе «Реала» отличились защитник Начо Фернандес, француз Карим Бензема, реализовавший пенальти, и защитник Хави Эрнандес Каррера.

Таким образом, «Реал» завершил выступление в Международном кубке чемпионов. Ранее команда проиграла «Баварии» (1:3) и победила «Арсенал» (2:2, по пенальти – 3:2).

«Атлетико», до этого обыгравший «Гвадалахару» (0:0, по пенальти – 5:4), проведет еще один матч – 10 августа с «Ювентусом» в Стокгольме.

Ист-Рутерфорд (США)
Международный кубок чемпионов

«Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания) – 3:7 (0:5)
Голы: Начо, 59. Бензема, 85, с пенальти. Хави, 89 – Диего Коста, 1, 28, 45, 51. Жоау Феликс, 8. Корреа, 19. Витоло, 70.

Удаления: Даниэль Карвахаль, 65 – Диего Коста, 65.

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