Фонсека хочет, чтобы Джеко остался в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассчитывает, что форвард Эдин Джеко продолжит карьеру в клубе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Более того, португалец попросил руководство продлить контракт с 33-летним боснийцем. Фонсека доволен тем, как Джеко готовится к сезону и выкладывается на тренировках, и понимает, насколько важен он для «Ромы».
Действующее соглашение игрока с «джаллоросси» истекает через год. В нынешнее межсезонье на нападающего претендует «Интер», однако «Рома» не собирается продавать Джеко меньше чем за 20 миллионов евро. И если предложение «нерадзурри» будет меньше, форвард сборной Боснии и Герцеговины остается в клубе как минимум до конца контракта.
Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. За четыре сезона он провел 179 матчей, забил 87 голов и сделал 38 результативных передач.
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