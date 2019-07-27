Фонсека хочет, чтобы Джеко остался в «Роме» На боснийца претендует «Интер».

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассчитывает, что форвард Эдин Джеко продолжит карьеру в клубе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Более того, португалец попросил руководство продлить контракт с 33-летним боснийцем. Фонсека доволен тем, как Джеко готовится к сезону и выкладывается на тренировках, и понимает, насколько важен он для «Ромы».

Действующее соглашение игрока с «джаллоросси» истекает через год. В нынешнее межсезонье на нападающего претендует «Интер», однако «Рома» не собирается продавать Джеко меньше чем за 20 миллионов евро. И если предложение «нерадзурри» будет меньше, форвард сборной Боснии и Герцеговины остается в клубе как минимум до конца контракта.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. За четыре сезона он провел 179 матчей, забил 87 голов и сделал 38 результативных передач.