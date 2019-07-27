Томаш Губочан: Было бы хорошо завершить карьеру в РПЛ Словак покинул «Марсель» и остается без клуба.

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан не против завершить карьеру в России.

«Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России, – сказал 33-летний словак в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ ее и завершил. Так что открыт любым предложениям из премьер-лиги (улыбается)».

Напомним, Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 годы, после чего провел два сезона в «Динамо». В 2016 году защитник подписал трехлетний контракт с «Марселем» и в одном из этих сезонов (2017/2018) играл на правах аренды за «Трабзонспор».

В прошлом сезоне Губочан сыграл только в трех матчах и по его окончании покинул «Марсель» в статусе свободного агента.