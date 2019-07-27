Александр Ломовицкий: У меня были варианты, Бакаев посоветовал выбрать «Арсенал» - Советский спорт
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27 июля 2019 14:50ФутболЛипкин Антон

Александр Ломовицкий: У меня были варианты, Бакаев посоветовал выбрать «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» проведет сезон на правах аренды в Туле.

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий прокомментировал переход в «Арсенал» на правах аренды.

«Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере, – сказал 21-летний игрок в интервью клубной пресс-службе тульского клуба. – Хочу проявить себя здесь с лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.

Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера. Люди все время приходят на футбол, гонят команду вперед. В команде хороший коллектив. Постараюсь со всеми ребятами познакомиться как можно быстрее.

Зелимхан Бакаев рассказал, что хороший город, условия тоже неплохие, люди ходят на стадион, команда играющая и коллектив хороший. У меня были варианты, и он посоветовал мне прийти сюда».

Напомним, Ломовицкий дебютировал в «Спартаке» 28 июля 2018 года в матче с «Оренбургом» (1:0). За год он провел за команду 25 матчей и сделал одну результативную передачу. Аренда Ломовицкого рассчитана на один сезон.

Добавим, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выступал за «Арсенал» также на правах аренды в прошлом сезоне.

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