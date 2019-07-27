«Интер» рассматривает Кавани как альтернативу Лукаку - Советский спорт
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27 июля 2019 16:13Футбол

«Интер» рассматривает Кавани как альтернативу Лукаку

Уругвайский нападающий «ПСЖ» попал в сферу интересов «Интера».

По сообщениям Calciomercato, «Интер» рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани как альтернативу бельгийскому форварду «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Напомним, что 32-летний Кавани перебрался во Францию в 2013 году. За шесть лет в клубе он провел 279 матчей, забил 193 гола и отдал 40 голевых передач. Действующий контракт уругвайского нападающего рассчитан до лета 2020 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются мадридский «Атлетико» и «Ювентус».

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