«Интер» рассматривает Кавани как альтернативу Лукаку

По сообщениям Calciomercato, «Интер» рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани как альтернативу бельгийскому форварду «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Напомним, что 32-летний Кавани перебрался во Францию в 2013 году. За шесть лет в клубе он провел 279 матчей, забил 193 гола и отдал 40 голевых передач. Действующий контракт уругвайского нападающего рассчитан до лета 2020 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуются мадридский «Атлетико» и «Ювентус».
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