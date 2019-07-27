«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа - Советский спорт
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27 июля 2019 19:25Футбол

«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Germany Марк Бехренбек уже вступили в борьбу за 25-летнего нападающего.

Отмечается, что в настоящее время стороны обсуждают детали предстоящей сделки.

Добавим, что Филипп перешел в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 23 играх дортмундской команды, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Действующий контракт форварда с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

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