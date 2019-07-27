Юрий Гаврилов: Скорее всего, селекционная работа в «Спартаке» ведется неправильно Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 3-го тура российской премьер-лиги против «Тамбова» (0:2).

- Результат для меня, конечно же, удивительный. Я понимаю, что в «Тамбове» ребята амбициозные, первый год, хотят себя показать. Но на фоне этого я не понимаю футболистов, которые находятся в «Спартаке».

Считаю ли, что Кононову пора в отставку? Ну причем тут Кононов? Ну придет другой. Вы видите: был Каррера, другой, и что дальше? Здесь просто некомпетентные футболисты. Я так понимаю, что там вообще нет коллектива, каждый играет сам за себя. Уже поменялось много тренеров, а толку нет. Скорее всего, селекционная работа ведется неправильно — я не знаю, по каким критериям подбираются футболисты, - приводит слова Гаврилова Sport24.ru.

Добавим, что после трех туров чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.