Роде сменил дортмундскую «Боруссию» на франкфуртский «Айнтрахт»

«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Себастьяном Роде. Стороны подписали соглашение сроком на пять лет.
За 28-летнего футболиста франкфуртцы заплатили дортмундцы заплатили около четырех миллионов евро.
Роде выступал за «Айнтрахт» с 2010 по 2014 год, пока не перешел в «Баварию». Он вернулся в клуб зимой в 2019 году на правах аренды. На его счету гол в 20 матчах за клуб во всех турнирах во второй части предыдущего сезона.
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