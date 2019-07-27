Роде сменил дортмундскую «Боруссию» на франкфуртский «Айнтрахт» - Советский спорт
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27 июля 2019 20:43ФутболКоноплев Александр

Роде сменил дортмундскую «Боруссию» на франкфуртский «Айнтрахт»

Хавбек вернулся в клуб, где играл до «Баварии» и «Боруссии».

«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с полузащитником Себастьяном Роде. Стороны подписали соглашение сроком на пять лет.

За 28-летнего футболиста франкфуртцы заплатили дортмундцы заплатили около четырех миллионов евро.

Роде выступал за «Айнтрахт» с 2010 по 2014 год, пока не перешел в «Баварию». Он вернулся в клуб зимой в 2019 году на правах аренды. На его счету гол в 20 матчах за клуб во всех турнирах во второй части предыдущего сезона.

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