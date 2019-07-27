«Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок Голландии - Советский спорт
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27 июля 2019 20:57ФутболКоноплев Александр

«Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок Голландии

Трофей носит имя Йохана Кройфа.

В матче за Суперкубок Голландии «Аякс» обыграл ПСВ – 2:0.

Счет на первой минуте встречи открыл Каспер Дольберг. На 53-й минуте Дэйли Блинд установил окончательный результат.

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле 59 минут.

«Аякс» стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Больше титулов только у ПСВ – 11.

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