«Динамо» может купить хавбека дортмундской «Боруссии» В 2017 году он стал чемпионом Европы.

«Динамо» ведет переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу атакующего полузащитника Максимилиана Филиппа, утверждает Sky Sport Germany.

По данным источника, немецкий клуб просит за футболиста около 20 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов.

Контракт Филиппа действует до 30 июня 2022 года. Им также интересуются франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург».

В минувшем сезоне 25-летний уроженец Берлина забил два мяча и сделал три результативные передачи в 23 играх за дортмундцев во всех турнирах.

Филипп – чемпион Европы U21.