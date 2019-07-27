«Динамо» может купить хавбека дортмундской «Боруссии»

«Динамо» ведет переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу атакующего полузащитника Максимилиана Филиппа, утверждает Sky Sport Germany.
По данным источника, немецкий клуб просит за футболиста около 20 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов.
Контракт Филиппа действует до 30 июня 2022 года. Им также интересуются франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург».
В минувшем сезоне 25-летний уроженец Берлина забил два мяча и сделал три результативные передачи в 23 играх за дортмундцев во всех турнирах.
Филипп – чемпион Европы U21.
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