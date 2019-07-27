Риксен отпраздновал 43-летие (видео) Ранее голландец провел прощальную вечеринку для своих друзей.

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27 июля экс-полузащитнику «Зенита» Фернандо Риксену исполнилось 43 года. Сейчас футболист парализован из-за болезни Лу Герига.

Сегодня в инстаграме его жены появилось видео с вечеринки в честь хавбека. Прикованный к постели Риксен улыбается гостям и подарку – торту в виде футбольного мяча.

«Спасибо каждому, кто пришел сегодня, чтобы провести этот день с нами. Фернандо по-настоящему счастлив. Он наслаждался сегодняшним днем», – написала Вероника Риксен.

Отметим, что футболист женат на россиянке. Ранее голландец провел прощальную вечеринку для друзей и болельщиков.