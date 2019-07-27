Испания обыграла Португалии в финале юношеского чемпионата Европы - Советский спорт
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27 июля 2019 21:40ФутболКоноплев Александр

Испания обыграла Португалии в финале юношеского чемпионата Европы

Испанцы стали десятикратными победителями турнира.

Сборная Испании одержала победу над Португалией в финале чемпионата Европы U19.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча на счету полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.

Испанцы стали десятикратными победителями турнира.

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