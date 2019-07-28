Рибери не станет одноклубником Головина

Полузащитник Франк Рибери отказался от перехода в «Монако», утверждает L’Equipe. Напомним, что за монегасков выступает россиянин Александр Головин.
Дело в том, что футболист готов выступать в элитном дивизионе Франции только за «Марсель». Именно из «Марселя» в 2007 году Рибери перешел в «Баварию», с которой за последующие 12 лет выиграл 24 трофея.
На данный момент француз находится в статусе свободного агента.
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