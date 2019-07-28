11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут - Советский спорт
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28 июля 2019 01:26ФутболКоноплев Александр

11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут

Дальнобойщики ели амфетамины, чтобы сидеть за рулем по 20 часов.

Допинг-пробы 11 игроков английской премьер-лиги попались на допинге, утверждает Mirror. Они сдали положительные тесты с сезона-2016/17.

Фамилии и клубы не называются, однако Футбольной ассоциации Англии известно об этих случаях. В организации сообщили, что запрещенные препараты футболисты принимали законно.

По данным Mirror, речь идет о применении серьезных препаратов – вплоть до амфетаминов. Он повышают энергию и выносливость спортсмена.

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