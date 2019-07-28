Фергюсон призывает боссов «Манчестер Юнайтед» купить полузащитника «Астон Виллы»

По информации The Sun, бывший наставник манкунианцев считает, что 24-летний хавбек добавит команде энергии в центре поля и будет представлять дополнительную опасность у ворот соперника.
Как отмечает издание, руководство «Астон Виллы» оценивает трансфер Макгинна в 55 миллионов евро, однако одобрения Фергюсона может быть достаточно, чтобы убедить боссов «Манчестер Юнайтед», что он стоит таких денег.
Добавим, что Макгинн перешел в «Астон Виллу» из «Хиберниана» в августе 2018 года за 3,10 миллиона евро. С тех пор он провел за английский клуб 44 встречи во всех турнирах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 10 результативных передач.
Действующий контракт центрального полузащитника с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.
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