Фергюсон призывает боссов «Манчестер Юнайтед» купить полузащитника «Астон Виллы» - Советский спорт
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28 июля 2019 10:35Футбол

Фергюсон призывает боссов «Манчестер Юнайтед» купить полузащитника «Астон Виллы»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон настаивает на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» приобрел полузащитника «Астон Виллы» и сборной Шотландии Джона Макгинна.

По информации The Sun, бывший наставник манкунианцев считает, что 24-летний хавбек добавит команде энергии в центре поля и будет представлять дополнительную опасность у ворот соперника.

Как отмечает издание, руководство «Астон Виллы» оценивает трансфер Макгинна в 55 миллионов евро, однако одобрения Фергюсона может быть достаточно, чтобы убедить боссов «Манчестер Юнайтед», что он стоит таких денег.

Добавим, что Макгинн перешел в «Астон Виллу» из «Хиберниана» в августе 2018 года за 3,10 миллиона евро. С тех пор он провел за английский клуб 44 встречи во всех турнирах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 10 результативных передач.

Действующий контракт центрального полузащитника с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

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