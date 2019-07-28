«Спартак» поставил ультиматум Кононову

Как сообщает «Евро-футбол.ру», совет директоров московского клуба дал специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Отмечается, что Кононов будет немедленно отправлен в отставку в случае непопадания москвичей в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.
Добавим, что следующие пять матчей «Спартак» проведет против «Динамо» (3 августа), «Туна» (8 августа), «Ахмата» (11 августа), «Туна» (15 августа) и ЦСКА (19 августа).
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