Анзор Кавазашвили: Кононов – хороший мужик, но, видимо, «Спартак» ему не по зубам

- Если была бы середина сезона, я сказал бы, что надо ждать перерыва между кругами и исправлять что-то. Но сейчас начало чемпионата, и все сроки для подготовки команды прошли, а она выглядит несыгранно и невыразительно. В «Спартаке» один хаос.
Почему у Кононова не получается? Даже не знаю, в чем его проблема. Кононов – хороший мужик, но, видимо, «Спартак» ему не по зубам, - цитирует Кавазашвили «Евро-футбол.ру»
Напомним, что после трех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице российской-премьер-лиги.
Ранее стало известно, что совет директоров московского клуба дал Кононову пять матчей на исправление ситуации.
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