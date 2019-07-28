Анзор Кавазашвили: Кононов – хороший мужик, но, видимо, «Спартак» ему не по зубам Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

- Если была бы середина сезона, я сказал бы, что надо ждать перерыва между кругами и исправлять что-то. Но сейчас начало чемпионата, и все сроки для подготовки команды прошли, а она выглядит несыгранно и невыразительно. В «Спартаке» один хаос.

Почему у Кононова не получается? Даже не знаю, в чем его проблема. Кононов – хороший мужик, но, видимо, «Спартак» ему не по зубам, - цитирует Кавазашвили «Евро-футбол.ру»

Напомним, что после трех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице российской-премьер-лиги.

Ранее стало известно, что совет директоров московского клуба дал Кононову пять матчей на исправление ситуации.