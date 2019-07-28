УЕФА назвал претендентов на лучший гол в сезоне 2018/19 - Советский спорт
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28 июля 2019 12:23Футбол

УЕФА назвал претендентов на лучший гол в сезоне 2018/19

УЕФА опубликовал список номинантов на приз за лучший гол в сезоне 2018/19.

В шорт-лист организации попали десять мячей:

Криштиану Роналду («ЮВЕНТУС» - «Манчестер Юнайтед» (1:2), Лига чемпионов);
Данилу (ПОРТУГАЛИЯ - Сербия (1:1), квалификация Евро-2020);
Давид Фопала («АПОЛЛОН» - «Лацио» (2:0), Лига Европы);
Энцо Мийо (ФРАНЦИЯ - Чехия (6:1), Евро-2019 U-17);
Исмаила Сарр («РЕНН» - «Яблонец» (2:1), Лига Европы);
Иван Ракитич («Тоттенхэм» - «БАРСЕЛОНА» (2:4), Лига чемпионов);
Лионель Месси («БАРСЕЛОНА» - «Ливерпуль» (3:0), Лига чемпионов);
Нани («Карабах» - «СПОРТИНГ» (1:6), Лига Европы);
Педро Родригес («ЧЕЛСИ» - «Славия» (4:3), Лига Европы);
Катержина Свиткова («СЛАВИЯ» - «Бавария» (1:1), Лига чемпионов среди женщин).

Добавим, что голосование завершится 9 августа.

Видео всех голов можно просмотреть тут.

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