«Ювентус» приложит «Манчестер Юнайтед» Дибалу в рамках сделки по трансферу Лукаку Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать частью сделки по переходу в туринский клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

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Как сообщает Sky Sports, «Ювентус» намерен побороться с «Интером» за трансфер 26-летнего бельгийского нападающего манкунианцев. По информации издания, руководство туринской команды намерено предложить в качестве компенсации за переход Лукаку 25-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» готовит новое предложение о трансфере Лукаку. Сообщалось, что оплата за переход бельгийца будет проходить в 2-3 этапа, а общая сумма составит порядка 68-70 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор форвард провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу. Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 85 миллионов евро.

Добавим, что Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За это время он провел за английский клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость трансфера оценивается немецкий сайтом в 75 миллионов евро.