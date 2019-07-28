В понедельник Кутроне пройдет медосмотр в «Вулверхэмптоне» Форвард «Милана» Патрик Кутроне пройдет медицинский осмотр в «Вулверхэмптоне».

Как сообщает Calciomercato, в понедельник итальянский нападающий приедет в Англию из Милана, чтобы пройти медосмотр в «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что Кутроне близок к подписанию контракта с английским клубом.

Напомним, что Кутроне является воспитанником академии «Милана». За основную команду нападающий стал выступать с января 2017 года. С тех пор он провел 90 матчей за клуб и записал на свой счет 27 забитых мячей и 7 результативных передач.

Действующий контракт Кутроне с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 28 миллионов евро.