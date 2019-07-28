«Интер» планирует осуществить трансфер Джеко в ближайшие 48 часов Руководство «Интера» планирует завершить сделку по переходу форварда «Ромы» Эдина Джеко в ближайшие 48 часов.

По информации Corriere dello Sport, генеральный директор «Интера» Беппе Маротта в ближайшие 48 часов проведет встречу с руководством «Ромы», чтобы попытаться заключить сделку по трансферу боснийского нападающего «римлян».

Как сообщает издание, «Рома» намерена получить за 33-летнего форварда не менее 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал условия личного контракта с нападающим и готово предложить римскому клубу за переход боснийца 20 миллионов евро.

Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в июле 2016 года за 15 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 178 матчей за «римлян» и записал на свой счет 39 забитых мячей и 39 результативных передач.

Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2019/20, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро.